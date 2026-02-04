La casa di produzione e distribuzione americana riporterà sullo schermo uno dei franchise inaugurato nel 1974 con il primo film diretto da Tobe Hooper. A24 ha deciso di lavorare ad una serie televisiva per riportare in auge la saga di Non aprite quella porta. La serie televisiva è scritta da JT Mollner, sceneggiatore di La lunga marcia e avrà Glen Powell come co-produttore esecutivo. Ma no è tutto, perché la casa di produzione a stelle e strisce sta lavorando anche ad un film, inizialmente annunciato per lo sbarco su Netflix ma ora non confermato. Il lungometraggio, secondo Deadline, potrebbe non essere legato alla piattaforma streaming. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Non aprite quella porta rinasce: A24 lancia una serie e un nuovo film

Approfondimenti su Non aprite quella porta

Ultime notizie su Non aprite quella porta

Argomenti discussi: Biancaneve. Non aprite quella porta! l'1 febbraio 2026; Dolly: il trailer del film horror che vuole raccogliere l'eredità di Non aprite quella porta; Dolly, il trailer del film horror; Il rifugio abbandonato: tuffo indietro agli anni '70 tra horror e hippie.

Non aprite quella porta, Glen Powell chiarisce il proprio coinvolgimento nel nuovo filmGlen Powell ha affrontato le recenti voci di corridoio che lo vedrebbero protagonista del prossimo film di Non aprite quella porta. Non aprite quella porta continua ad animare le voci di corridoio, ma ... comingsoon.it

