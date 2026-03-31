Bach eterna primavera

Recentemente, nella chiesa dell’Adorazione, sede delle Suore Sacramentine di Bergamo, si è svolto un concerto dedicato esclusivamente alle composizioni di Johann Sebastian Bach. L’evento si è tenuto in un ambiente raccolto e intimo, caratterizzato da un’atmosfera accogliente e suggestiva. La performance ha coinvolto diversi musicisti che hanno interpretato i brani dell’autore tedesco, creando un momento musicale di forte impatto emotivo.

Nel suggestivo raccoglimento che connota lo spazio chiuso e accogliente della chiesa dell’Adorazione, cuore pulsante dell’Istituto delle Suore Sacramentine di Bergamo, si è tenuto, nei giorni scorsi, un concerto il cui programma era interamente dedicato a opere di Johann Sebastian Bach. “Un uomo – come ha sottolineato il direttore artistico Alessandro Bottelli nell’introduzione iniziale – che nonostante gli innumerevoli lutti, le preoccupazioni e le difficoltà di una vita non facile, non ha mai rinunciato a diventare quello che tutti noi oggi non smettiamo di ammirare: ossia, Bach”. Lo testimoniano i suoi tanti capolavori, concepiti con l’assoluta dedizione all’idea di rendere gloria a Dio attraverso l’arte musicale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Articoli correlati Bach, il Barocco per violinoOggi alle 11, nella suggestiva cornice della Pinacoteca Nazionale (palazzo dei Diamanti), Fe’ antica propone un appuntamento interamente dedicato ai... Accademia Chigiana. Bach secondo i NevermindIl loro nome è quello di uno degli album musicali più iconici degli anni Novanta, come per trasportare quell’energia in un contesto musicale... La Primavera de Virgilio - Villanchera Aggiornamenti e contenuti dedicati su Bach eterna primavera Bach, eterna primaveraIl concerto in omaggio ai 341 anni dalla nascita del grande compositore tedesco è stato applaudito da un pubblico numeroso ed entusiasta che ha apprezzato le esecuzioni di Giulia Della Peruta, Marino ... bergamonews.it Il genio di Bach riletto da un Trio Jazz ai Concerti di PrimaveraIl genio di Bach riletto da un Trio Jazz ai Concerti di Primavera. Appuntamento nella sala Sassu del Conservatorio lunedì 13 maggio. Bach riletto in chiave jazz è l’originale proposta del prossimo ... sardegnareporter.it