Alle 11, nella Pinacoteca Nazionale (palazzo dei Diamanti), Fe’ antica organizza un concerto dedicato ai brani per violino di Johann Sebastian Bach, uno dei compositori più noti del periodo barocco. L’evento si svolge in una location suggestiva e si concentra sulle opere più rappresentative del compositore tedesco. L’appuntamento è aperto al pubblico e si concentra esclusivamente sulla musica di Bach.

Oggi alle 11, nella suggestiva cornice della Pinacoteca Nazionale (palazzo dei Diamanti), Fe’ antica propone un appuntamento interamente dedicato ai concerti per violino di Johann Sebastian Bach, tra le pagine più alte e rappresentative del repertorio barocco. Protagonista del concerto sarà l’ Ensemble d’archi barocco del conservatorio Frescobaldi, guidato da Alessandro Perpich, che ne cura la concertazione. Il programma comprende i tre celebri Concerti per violino Bwv 1041, 1042 e 1043: il Concerto in la minore, intenso e drammatico, affidato al violino solista di Marco Remelli; il luminoso Concerto in mi maggiore, interpretato da Nicolò Andreoletti; e il Concerto in re minore per due violini, vertice di equilibrio e dialogo contrappuntistico, con Isabella Perpich e Vittorio Nanetti solisti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bach, il Barocco per violino

Un viaggio nel Barocco sulle note del violinoOggi la rassegna Ferrara Musica al Ridotto ospita la violinista ferrarese Lavinia Soncini per un concerto dedicato al repertorio per violino solo.

'Il violino magico' - musica, scienza e teatroVenerdì 27 febbraio a La Città del Teatro: “Il violino magico” unisce musica, scienza e teatro con la Scuola Superiore Sant’AnnaUn’esperienza...

J. S. Bach, Sonata per Violino e Continuo BWV1021

Una selezione di notizie su Bach.

Temi più discussi: Bach, il Barocco per violino; Contrasti al Ristori per il Baroque Festival, Verona capitale della musica barocca: il programma; In Pinacoteca i concerti per violino di Johann Sebastian Bach; Bach, il contrappunto della festa nella misura della gioia.

Il liuto barocco di Mascardi si misura con brani di Bach e WeissEvangelina Mascardi, considerata una tra i migliori liutisti attivi nel panorama concertistico internazionale, sarà protagonista della «Rassegna di Arte e Musica Antica» che si innesta ne «I lunedì ... ecodibergamo.it

«Barocco, l’acchiappagiovani»La musica del Sei e Settecento è fatta di evocazioni sonore e visive, così istrionica da allestire - idealmente - un teatro dell'immaginazione. Che imita gli «affetti», suscitandoli. Quindi meraviglia ... ilgiornale.it

Sebastian Bach, voce storica , ancora potente dopo quasi quattro decenni di carriera, ha svelato come mantiene intatto il suo timbro: una routine di riscaldamento vocale basata su esercizi Bel Canto che ha costruito trasformando vecchie registrazioni delle su - facebook.com facebook