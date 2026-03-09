Azzurra ottiene il suo sesto risultato positivo consecutivo battendo in modo stretto la Libertas Rari Nantes Perugia, che ormai lascia il primo posto in classifica. La squadra ha conquistato la vittoria in tutte le partite disputate finora in questa stagione, dimostrando continuità di prestazioni. La partita si è conclusa con un margine minimo, confermando la competitività dell’avversario.

Un successo di misura, il sesto stagionale in altrettante partite, contro l’ormai ex-capolista Libertas Rari Nantes Perugia. E l’Azzurra continua a volare: il 13-10 inflitto a Firenze agli umbri nel match valido per l’ottava giornata del campionato di Serie C di pallanuoto andato in archivio lo scorso sabato permette al sodalizio pratese di prendersi la seconda piazza nella classifica del girone 4, con due sfide in meno rispetto ai rivali. Un confronto impegnativo è combattuto, quello andato in scena alla Nannini di Firenze: i perugini sono partiti nel migliore dei modi ed erano riusciti a chiudere il primo tempo sul 4-1. E’ servita una... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Azzurra continua a volare. Arriva il sesto successo

