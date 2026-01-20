Clara Rossi, sorella di Valentino, ha seguito un percorso diverso rispetto alla tradizione familiare legata ai motori. Origini a Pesaro e Tavullia, ha scelto di dedicarsi alla musica, coltivando la propria passione con impegno. Figlia di Graziano, ha trovato nel talento e nella determinazione la strada per realizzare il suo sogno, lontano dal clamore delle competizioni motoristiche.

Pesaro, 20 gennaio 2026 – Se il cognome Rossi a Tavullia e Pesaro è sinonimo di motori e velocità, c'è un membro della famiglia che ha scelto una pista completamente diversa: quella della quiete riservata e della musica. Lei è Clara Rossi, quasi 29 anni, la sorella minore di Valentino, nata dal secondo matrimonio di papà Graziano con Lorena Quieti. Suo malgrado la ragazza è finita coinvolta nella disputa legale e affettiva fra padre e fratello maggiore: Vale ha infatti denunciato la compagna di Graziano, Ambra Arpino, per circonvenzione di incapace. Saga della famiglia Rossi, chi sono le protagoniste e cosa hanno detto Ambra, Lorena, Marisa e Stefania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Chi è Clara Rossi, la bellissima sorella di Valentino: il sogno (realizzato) della musica e l’assegno del padre Graziano

Graziano Rossi, chi è il padre di ValentinoGraziano Rossi è il padre di Valentino Rossi, uno dei piloti più noti nel mondo del motociclismo.

La famiglia di Valentino Rossi: papà Graziano, mamma Stefania, il fratello famoso e la sorella tifosaLa famiglia di Valentino Rossi, composta dal padre Graziano, dalla madre Stefania, dal fratello noto nel mondo dello sport e dalla sorella appassionata di moto, è spesso al centro dell’attenzione pubblica.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

La famiglia più famosa di Tavullia tra la G di Graziano e il numero 4 di Valentino e Francesca Sofia Novello: nomi, storie, foto e curiosità di casa Rossi; Lite tra Valentino e il padre, si va verso l'archiviazione. E la mamma: Ambra? Se Graziano fosse stato un falegname...; Il padre di Valentino Rossi vuol punire anche l'altra figlia, il veleno dell'ex moglie: Ecco perché Ambra sta con Graziano; Una storia molto brutta, mio figlio ha fatto di tutto per riallacciare i rapporti con Graziano:….

Chi è Clara Rossi, la bellissima sorella di Valentino: il sogno (realizzato) della musica e l’assegno del padre Graziano - Ha 29 anni, cantante e musicista, dolce e riservata, ha sempre vissuto lontano dai riflettori. La figlia di Graziano e Lorena Quieti si ritrova, suo malgrado, coinvolta in una faida familiare insieme ... ilrestodelcarlino.it

Saga della famiglia Rossi, chi sono le protagoniste e cosa hanno detto Ambra, Lorena, Marisa e Stefania. La compagna di Valentino sceglie il silenzio - Pesaro, 19 gennaio 2026 – C’è una buona ilrestodelcarlino.it

Moto, nuovi amori e fiocchi rosa. Chi sono i genitori del fuoriclasse delle due ruote e i loro altri figli: Luca Marini e Clara Rossi - facebook.com facebook