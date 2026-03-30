Un rappresentante di un'associazione di industriali ha affermato che l’innovazione riguarda non solo l’uso di nuove tecnologie, ma anche la capacità di applicarle per generare valore. Un articolo di circa quattro minuti di lettura analizza come dietro ogni impresa ci sia una visione che, se tradotta in azione, può portare alla creazione di un modello imprenditoriale.

Tempo di lettura: 4 minuti Dietro ogni percorso imprenditoriale c’è una visione. E quando quella visione diventa azione, può trasformarsi in un modello. È su questo che si muove l’esperienza di Piero Porcaro, fondatore e CEO di Tecnobios e vicepresidente di Confindustria Benevento con delega a Ricerca e Sviluppo. Il percorso di Tecnobios affonda le sue radici nel 1986, con la nascita di Ecobios società semplice, primo nucleo da cui nel 1989 prende vita Tecnobios come centro di analisi ambientali a Benevento. Fin dall’inizio, l’azienda sviluppa competenze tecniche e scientifiche orientate all’applicazione concreta, costruendo nel tempo una solida base metodologica fondata su rigore scientifico e qualità operativa. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Confindustria, Porcaro: “L’innovazione non è solo tecnologia, ma capacità di utilizzarla per creare valore”

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