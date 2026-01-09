Azienda Ospedaliera di Caserta nasce l’ambulatorio condiviso di Gastroenterologia e Reumatologia

L’Azienda Ospedaliera di Caserta ha istituito un ambulatorio condiviso di Gastroenterologia e Reumatologia, volto a migliorare la gestione delle malattie infiammatorie immuno-mediate. Questo approccio multidisciplinare permette un percorso di cura più efficace per i pazienti affetti da patologie come la malattia di Crohn, rettocolite ulcerosa, artrite psoriasica e spondiloartriti. Un servizio integrato per rispondere alle crescenti esigenze di diagnosi e trattamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Per assicurare un percorso di cura efficace ai pazienti affetti da malattie infiammatorie immuno-mediate, in crescente aumento, l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha attivato un ambulatorio condiviso e multidisciplinare per la gestione congiunta di patologie gastroenterologiche, come le malattie infiammatorie croniche intestinali tra cui la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa, e patologie reumatologiche, come l’artrite psoriasica e le spondiloartriti. All’ambulatorio, che è di secondo livello, si accede su indicazione specialistica del gastroenterologo o del reumatologo dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano, eventualmente ricevuta in occasione della visita ambulatoriale di base, da prenotare regolarmente al Cup. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

