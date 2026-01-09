Azienda Ospedaliera di Caserta nasce l’ambulatorio condiviso di Gastroenterologia e Reumatologia

L’Azienda Ospedaliera di Caserta ha istituito un ambulatorio condiviso di Gastroenterologia e Reumatologia, volto a migliorare la gestione delle malattie infiammatorie immuno-mediate. Questo approccio multidisciplinare permette un percorso di cura più efficace per i pazienti affetti da patologie come la malattia di Crohn, rettocolite ulcerosa, artrite psoriasica e spondiloartriti. Un servizio integrato per rispondere alle crescenti esigenze di diagnosi e trattamento.

Tempo di lettura: 2 minuti Per assicurare un percorso di cura efficace ai pazienti affetti da malattie infiammatorie immuno-mediate, in crescente aumento, l’Azienda Ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta ha attivato un ambulatorio condiviso e multidisciplinare per la gestione congiunta di patologie gastroenterologiche, come le malattie infiammatorie croniche intestinali tra cui la malattia di Crohn e la rettocolite ulcerosa, e patologie reumatologiche, come l’artrite psoriasica e le spondiloartriti. All’ambulatorio, che è di secondo livello, si accede su indicazione specialistica del gastroenterologo o del reumatologo dell’AORN Sant’Anna e San Sebastiano, eventualmente ricevuta in occasione della visita ambulatoriale di base, da prenotare regolarmente al Cup. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Azienda Ospedaliera di Caserta, nasce l’ambulatorio condiviso di Gastroenterologia e Reumatologia Leggi anche: Azienda Ospedaliera di Caserta, ambulatorio di Ginecologia Sociale e servizio di IVG attivi Leggi anche: Musica, doni e sorrisi ai piccoli pazienti dell’Azienda Ospedaliera di Caserta Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. E' della piccola Ludovica il primo vagito del 2026; All'Ospedale di Caserta visita dei Carabinieri Forestale ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria; Ospedale, attese da overbooking «Molti ingressi per polmoniti»; Solidarietà e Matura: “Befana della Biodiversità” tra i piccoli degenti di Caserta. Arrivano neonatologi in Molise dall'azienda ospedaliera di Caserta - L’Azienda ospedaliera Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta arriva in soccorso del Molise per fronteggiare la cronica carenza di medici specialisti in Neonatologia e Terapia intensiva neonatale. rainews.it OSPEDALE DI CASERTA - Befana della Biodiversità: Carabinieri donano gadget e la talea dell’Albero di Falcone ai bambini della Pediatria GUARDA LE FOTO - 18:37:45 Nella mattinata odierna il Comandante del Reparto Carabinieri Biodiversità di Caserta, Ten. casertafocus.net

L'accoglienza illumina il Natale dell'azienda ospedaliera di Caserta - L’équipe medica e infermieristica dell’Unità operativa di pediatria ha coinvolto le mamme, i papà e i nonni dei piccoli pazienti nell’addestramento alla "Manovra per la vita" Caserta. msn.com

Un’inchiesta giudiziaria prova ora a fare luce su una morte che ha lasciato sgomenta un’intera comunità. La procura di Padova ha iscritto nel registro degli indagati tre medici dell’azienda ospedaliera per omicidio colposo in relazione al decesso di Azzurra Br - facebook.com facebook

Anni di chemio, ma il tumore non c'era: condannata l'Azienda ospedaliera di Pisa. Risarcirà 470.000 euro a una paziente che fece terapie per la diagnosi sbagliata #ANSA x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.