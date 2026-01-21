Giovanna Russo la ' Mina' di Foggia consacrata a ' The Voice Senior' | Sono felice mentre canto

Dalla scuola di recitazione ai palcoscenici internazionali delle navi da crociera, fino alla ribalta televisiva di The Voice Senior. Giovanna Russo, cantante foggiana dalla voce intensa e riconoscibile, con passione per Mina, ha raccontato a FoggiaToday il suo percorso umano e artistico, fatto di studio, sacrifici, collaborazioni importanti e una profonda rinascita personale. Nata e cresciuta a Foggia, Giovanna Russo si avvicina al mondo dello spettacolo fin da giovane. Prima ancora del canto, è il teatro a entrare nella sua vita: la scuola di recitazione diventa uno spazio fondamentale di formazione, dove impara a usare il corpo, la voce e l’emozione come strumenti espressivi.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

A The Voice 'l'immensità' di Giovanna Russo, la 'Mina' di Foggia che ha ritrovato la voce dopo la malattiaGiovanna Russo, finalista di The Voice Senior nel team Arisa, ha emozionato pubblico e giudici con la sua interpretazione di “L’immensità” durante la puntata del 12 dicembre.

Giovanna canta “Adagio” di Lara Fabian | The Voice Senior Italy Finale

