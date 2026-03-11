' Notte delle idrovore tricolori' | il Ragnaione e Palazzo Franchetti si illuminano di verde bianco e rosso

Durante la notte, il Ragnaione e Palazzo Franchetti si sono illuminati con i colori della bandiera italiana, verde, bianco e rosso. Il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno ha partecipato alla manifestazione chiamata ‘Notte delle idrovore tricolori’, promossa dall’Anbi. L’evento ha visto l’illuminazione di alcuni edifici simbolici e l’adesione di diverse realtà del settore.

Anche il Consorzio di Bonifica 4 Basso Valdarno aderisce alla 'Notte delle idrovore tricolori' promossa dall'Anbi. Dalle 19.30 del 12 marzo, in prossimità con la Giornata mondiale dell'Acqua, i principali impianti idraulici italiani si illumineranno infatti con i colori della bandiera italiana.