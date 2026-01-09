Nuovi varchi Ztl nel Centro storico di Roma | ecco dove saranno installati

La giunta capitolina ha approvato l'installazione di nuovi varchi Ztl in uscita nel Centro storico di Roma. Con un investimento di circa 4 milioni di euro, finanziato dal Programma “Metro Plus e città medie sud 2021-2027”, il progetto mira a migliorare la gestione del traffico e la tutela del patrimonio storico della città. I dettagli sui punti di installazione saranno comunicati prossimamente.

Nuovi varchi Ztl in uscita nel Centro storico di Roma. La giunta capitolina ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica per un importo complessivo di 4 milioni di euro, finanziato dal Programma nazionale "Metro Plus e città medie sud 2021-2027".

