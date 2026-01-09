Roma Ztl nel centro storico | via libera ai nuovi varchi in uscita

Roma introduce nuovi varchi elettronici in uscita nella ZTL del centro storico. La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico, che prevede l’installazione di sistemi di controllo per migliorare la gestione del traffico e favorire la tutela dell’area centrale della città. Questa misura mira a garantire un monitoraggio più efficace delle uscite e a promuovere una mobilità più sostenibile nel cuore di Roma.

Roma, 9 gennaio 2026 – La Giunta di Roma Capitale ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economico riguardante la realizzazione dei nuovi varchi di controllo elettronico dei transiti in uscita dalla ZTL centro storico di Roma. Ztl, le strade coinvolte. L’intervento – finanziato dal Programma Nazionale “ Metro Plus e città medie sud 2021-2027 ” per un importo complessivo di 4 milioni di euro – prevede l’installazione dei varchi in uscita in corrispondenza delle seguenti strade: via Ferdinando di Savoia, via dell’Oca, via Angelo Brunetti, via dell’Ara Pacis, via Tomacelli, via dei Somaschi, via di Monte Brianzo, via Giuseppe Zanardelli, via del Banco di Santo Spirito, Corso Vittorio Emanuele II, Vicolo del Cefalo, Via Giulia, via Teatro Marcello, via Cavour, via dei Serpenti, via di Santa Maria Maggiore, via Agostino Depretis, via del Viminale, via Nazionale, via Torino, via Barberini, via San Nicola da Tolentino, via Veneto, via Liguria, via Arco della Fontanella, via del Melangolo, via del Mastro, via Beatrice Cenci, via di Ripetta, via dell’Armata e via della Rondinella. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Centro storico a 30 all’ora: dal 15 gennaio Roma cambia passo, nuovi limiti e Ztl ridisegnata Leggi anche: Ztl Fascia Verde a Roma, in arrivo 71 nuovi varchi: la mappa La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Patané: Dal 15 gennaio Zona 30 nella Ztl Centro; Zona 30 centro storico, dopo le feste si rallenta nel salotto di Roma; Roma si prepara a rallentare: dal 6 gennaio la Ztl Centro storico diventa Zona 30; Centro storico di Roma a 30 km all'ora. Roma rallenta, tutta la ZTL del centro storico diventa Zona 30: le strade interessate (e i nuovi autovelox) - Dal 15 gennaio 2026 tutta la ZTL del centro di Roma diventa Zona 30: meno incidenti, più sicurezza per i pedoni e aria più pulita. greenme.it

