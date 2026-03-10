Lupi di nuovo al lavoro | Ballardini prepara la sfida all’Entella

L’allenatore dei Lupi ha ripreso gli allenamenti con la squadra in vista della prossima partita contro l’Entella. La squadra si è ritrovata al campo di allenamento e si prepara per la sfida, che si svolgerà a Chiavari. La sessione di lavoro si è concentrata sulle esercitazioni tattiche e sulla condizione atletica dei giocatori. La partita è prevista per la prossima giornata di campionato.

Tempo di lettura: < 1 minuto Riparte dal Partenio-Lombardi la marcia dell’ Avellino verso la trasferta di Chiavari. Nel pomeriggio i biancoverdi torneranno ad allenarsi agli ordini di Davide Ballardini, aprendo ufficialmente la settimana di lavoro che porterà alla sfida contro la Virtus Entella. La seduta, fissata per le ore 16:00, sarà aperta ai tifosi che potranno assistere dall Tribuna Montevergine. Lo staff tecnico inizierà a mettere a punto le prime indicazioni tattiche per la gara in Liguria, con qualche novità nell’organico. Non sarà della partita Cosimo Patierno, assenza che obbligherà l’allenatore a valutare soluzioni alternative per il reparto offensivo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Lupi di nuovo al lavoro: Ballardini prepara la sfida all’Entella Articoli correlati Atletico Ascoli al lavoro. Si prepara la sfida contro L’AquilaSono ripresi gli allenamenti in casa Atletico Ascoli dopo qualche giorno di riposo per le festività natalizie. Ballardini prepara la svolta difensiva per il derbySegnali incoraggianti dall’infermeria: Izzo è di nuovo in gruppo e spera nella convocazione per il derby del Partenio-Lombardi. Tutto quello che riguarda Lupi di nuovo al lavoro Ballardini... Temi più discussi: Social housing all'ex Lupi di Toscana. Oltre 200 appartamenti a 600 euro al mese; I lupi delle Alpi italiane superano quota mille; Firenze, al via il progetto Lupi di Toscana per il social housing; Lupi di Toscana, la svolta: case a 600 euro al mese con possibilità di riscatto. Funaro: Io come La Pira. Ex caserma Lupi di Toscana a Firenze: 236 alloggi grazie al social housingGli appartamenti di edilizia residenziale sociale saranno pronti entro il 2029 e verranno affittati a 600 euro per 15 anni, poi potranno essere acquistati ... intoscana.it Ex caserma Lupi di Toscana, il futuro si avvicinaIl progetto di rigenerazione urbana dell’ex Caserma Lupi di Toscana rappresenta a oggi il più ampio intervento di social housing a Firenze in termini di metri quadri, numero di alloggi e servizi per i ... nove.firenze.it Sotto 0-2 all’intervallo, i lupi di Gigi Molino reagiscono nella ripresa e acciuffano il Benevento: a segno D’Auria e D’Angelino per il definitivo 2-2 - facebook.com facebook Social housing all'ex Lupi di Toscana: "Oltre 200 appartamenti a 600 euro al mese" x.com