Rocca d' Arce crolla palazzina in via Remanfredi Strada chiusa e Vigili del Fuoco in azione

Un boato improvviso ha rotto il silenzio della sera nel centro storico di Rocca d'Arce nel sud della provincia di Frosinone, quando una palazzina in via Remanfredi è crollata improvvisamente, causando la chiusura della strada e l'intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

Il cedimento è avvenuto ieri sera intorno alle 20.00. L'edificio, di due piani, era disabitato e già dichiarato inagibile. Un boato improvviso ha rotto il silenzio della sera nel centro storico di Rocca d'Arce nel sud della provincia di Frosinone. Alle ore 20:00 circa di ieri, 12 gennaio 2026, si è verificato il crollo parziale di un vecchio edificio situato in via Remanfredi. La struttura, una palazzina di due piani, ha ceduto riversando macerie sulla strada sottostante. Fortunatamente, al momento del crollo, nessun passante o veicolo transitava nella zona interessata, scongiurando così conseguenze che avrebbero potuto essere drammatiche.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Approfondimenti su rocca arce

Ultime notizie su rocca arce

