Auto si ribalta sulla Tangenziale tecnici e vigili del fuoco sul posto

Un incidente si è verificato sulla Tangenziale in direzione Pozzuoli, tra Capodimonte e Arenella, coinvolgendo una Fiat 500 che si è ribaltata. Le cause dell’accaduto sono in fase di accertamento da parte dei periti. Sul posto sono intervenuti i tecnici e i vigili del fuoco per gestire la situazione e garantire la sicurezza. Non si registrano feriti gravi, ma le autorità stanno indagando sulle circostanze dell’incidente.

Come sia accaduto dovranno stabilirlo i periti, fatto sta che una 500 si è ribaltata mentre percorreva la Tangenziale in direzione Pozzuoli, nel tratto tra Capodimonte ed Arenella. Dai primi riscontri sembrerebbe che non vi siano altri veicoli coinvolti.L'incidente non ha avuto conseguenze sul. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Leggi anche: Incidente sulla Tangenziale, traffico bloccato: 118 e vigili del fuoco sul posto Leggi anche: Si rompe una tubatura del gas a Castione Baratti: vigili del fuoco e tecnici sul posto per la messa in sicurezza Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Incidente in tangenziale a Stupinigi: coinvolti due veicoli, un'auto si ribalta in carreggiata; Lodi, perde il controllo dell'auto sul cavalcavia della tangenziale e si ribalta; Incidente in A4 tra Milano e Cormano, 3 km di coda fino alla tangenziale Est; Perde il controllo dell'auto e si ribalta in tangenziale, in azione i soccorsi: una donna in ospedale e traffico bloccato. Auto si ribalta sulla Tangenziale, tecnici e vigili del fuoco sul posto - L'incidente non ha avuto conseguenze sul guidatore, portato comunque in ospedale per i dovuti controlli, e non ha avuto ripercussioni sul traffico. napolitoday.it

Autobotte esplode in autogrill sulla A1 a Teano, chiusa autostrada verso Napoli e Roma

Incidente stradale lungo la statale 115: auto si ribalta, conducente denunciato -- Perde il controllo alla guida della sua Peugeot 208 e si ribalta.... #auto #conducente #denunciato #Incidentestradale #PortoEmpedocle #statale #SiciliaTv #SiciliaTvNotiziario - facebook.com facebook

Molfetta, poco dopo mezzanotte auto si ribalta in pieno centro: illesi i quattro ragazzi a bordo x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.