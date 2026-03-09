Autotrasporto in panne | insostenibili i prezzi del carburante

L’autotrasporto italiano sta attraversando un momento difficile a causa dei prezzi elevati del carburante, che stanno rendendo insostenibili le attività di trasporto. Confartigianato Trasporti segnala che la situazione sta mettendo a rischio la stabilità della filiera logistica e denuncia una presunta speculazione che aggrava il problema. La crisi si riferisce alle difficoltà che affrontano le aziende del settore nel mantenere i livelli di servizio.

Confartigianato Trasporti: intollerabile la speculazione, a rischio la tenuta della filiera logistica. BARI, 9 marzo 2026 – Confartigianato Trasporti Puglia lancia l’allarme sulla gravissima situazione che sta colpendo il settore dell’autotrasporto a causa del subitaneo e rilevantissimo aumento dei prezzi dei carburanti, in particolar modo del gasolio e dell’olio vegetale idrotrattato (HVO). I rincari di questi giorni, connessi alle operazioni belliche che coinvolgono l’Iran e l’area mediorientale, sono frutto di una dinamica chiaramente speculativa. A subire l’innalzamento dei prezzi, infatti, è il carburante già stoccato e a disposizione della rete distributiva. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Autotrasporto in panne: insostenibili i prezzi del carburante Articoli correlati Settore autotrasporto in panne, intollerabile speculazione: "A rischio la tenuta della filiera logistica"L'allarme di Confartigianato Trasporti Puglia: “Le nostre aziende sono allo stremo e non possono farsi carico di questi extracosti ingiustificati. Carburante contaminato, auto in panne. “Negato qualsiasi risarcimento, fate attenzione”Ferrara, 29 dicembre 2025 – La Lega Consumatori di Ferrara sta seguendo il caso del signor S.