A chi non piace il decreto del Governo per abbassare i prezzi delle bollette che innervosisce i mercati
Il governo Meloni ha deciso di proporre un nuovo decreto energia, comunemente chiamato
C'è un chiacchiericcio intorno al decreto energia. Talvolta chiamato anche "Dl bollette", è il provvedimento che il governo Meloni vorrebbe portare nel prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì 18 febbraio per attenuare l'impatto dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Il percorso di arrivo a palazzo Chigi non è così lineare, tra proteste della categoria che si trasferiscono sui mercati: la reazione dei titoli del settore a Piazza Affari lo sta mostrando con chiarezza. Come avvenuto altre volte, il governo interviene tramite un decreto per modificare con una certa velocità bonus, oneri di sistema, meccanismi regolatori e regole di mercato.
Che fine ha fatto il decreto Bollette per abbassare il costo dell’energia promesso dal governo Meloni
Il decreto Bollette, annunciato dal governo Meloni per ridurre i costi dell'energia, è attualmente in stallo.
Bollette, contributo straordinario fino a 90 euro per le famiglie: pronto il decreto del governo
Il governo ha approvato un decreto che prevede un contributo straordinario fino a 90 euro per le famiglie, destinato ad alleviare i rincari delle bollette di luce e gas causati dall’aumento dei prezzi energetici.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
