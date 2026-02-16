A chi non piace il decreto del Governo per abbassare i prezzi delle bollette che innervosisce i mercati

Il governo Meloni ha deciso di proporre un nuovo decreto energia, comunemente chiamato

C'è un chiacchiericcio intorno al decreto energia. Talvolta chiamato anche "Dl bollette", è il provvedimento che il governo Meloni vorrebbe portare nel prossimo Consiglio dei ministri di mercoledì 18 febbraio per attenuare l'impatto dei prezzi dell'energia su famiglie e imprese. Il percorso di arrivo a palazzo Chigi non è così lineare, tra proteste della categoria che si trasferiscono sui mercati: la reazione dei titoli del settore a Piazza Affari lo sta mostrando con chiarezza. Come avvenuto altre volte, il governo interviene tramite un decreto per modificare con una certa velocità bonus, oneri di sistema, meccanismi regolatori e regole di mercato.

Il decreto Bollette, annunciato dal governo Meloni per ridurre i costi dell'energia, è attualmente in stallo.

Il governo ha approvato un decreto che prevede un contributo straordinario fino a 90 euro per le famiglie, destinato ad alleviare i rincari delle bollette di luce e gas causati dall’aumento dei prezzi energetici.

