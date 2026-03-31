Circa 12 milioni di proprietari di veicoli nel Regno Unito riceveranno presto un risarcimento relativo a finanziamenti concessi in modo scorretto. La vicenda riguarda pratiche di finanziamento considerate non corrette, che hanno coinvolto numerosi automobilisti nel paese. Le autorità hanno deciso di intervenire per rimborsare i clienti che hanno subito eventuali pratiche irregolari durante il processo di finanziamento.

Un annuncio atteso da anni da milioni di automobilisti britannici. La Financial Conduct Authority (Fca) ha infatti stabilito che circa 12,1 milioni proprietari d'auto avranno diritto a un rimborso dopo essere stati indotti a sottoscrivere finanziamenti in modo scorretto tra l'aprile 2007 e il novembre 2024. Il risarcimento medio sarà di circa 829 sterline (circa 950 euro al cambio del 31 marzo 2026) per ogni contratto ritenuto idoneo al rimborso, con gli istituti bancari che dovranno dunque sborsare una cifra di circa 9,1 miliardi di sterline (10,5 miliardi di euro). A provocare l'intervento della Fca sono stati vari elementi di ambiguità circa le commissioni, con i clienti che hanno pagato cifre elevati a loro insaputa o senza che i contratti fossero sufficientemente chiari. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Automobilisti, rimborsi in arrivo per i finanziamenti elargiti in modo scorretto

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