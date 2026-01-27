Trasporti rimborsi in arrivo per i pendolari di tre linee toscane

Nel mese di dicembre 2025, i pendolari di tre linee ferroviarie toscane riceveranno rimborsi a causa di affidabilità inferiore al 98 per cento. La Regione Toscana interviene per tutelare gli utenti coinvolti da eventuali disservizi, con un'attenzione particolare alla qualità del servizio ferroviario nella zona di Firenze.

FIRENZE – Rimborsi in vista per i pendolari dei treni a Firenze. Sono tre le linee ferroviarie della Toscana che nel mese di dicembre 2025 non hanno raggiunto l’indice di affidabilità del 98 per cento previsto dal contratto di servizio che lega la Regione Toscana a Trenitalia. Si tratta della linea Faentina (Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza), della Prato-Bologna e della Siena-Chiusi. Gli abbonati ferroviari di queste tre linee hanno dunque diritto a richiedere, come risarcimento per i disservizi subiti, il ‘bonus abbonati’, una speciale riduzione sull’acquisto del prossimo titolo di viaggio. “Il bonus per gli abbonati ferroviari – ha spiegato l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni – rappresenta un vantaggio economico, ma anche un riconoscimento morale, una testimonianza della presenza e dell’attenzione della Regione al fianco dei pendolari.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Approfondimenti su Firenze Treni

Una serie di scioperi programmati in soli quattro giorni sta per coinvolgere diversi settori, tra cui trasporti e servizi pubblici.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Firenze Treni

Argomenti discussi: Rimborso pedaggio per lavori o ritardi, regolamento in arrivo: come funziona; Alluvione di Cicagna e Favale, il governo sblocca i rimborsi.

Autostrade, dal 2026 in arrivo i rimborsi dei pedaggi in caso di cantieri o traffico: le nuove regoleNel 2026 arriva la possibilità di ottenere un rimborso automatico per il pedaggio autostradale pagato, se i cantieri o il traffico fanno arrivare in ritardo. La novità è stata approvata dall’Autorità ... fanpage.it

Trasporti, ok a rimborsi del pedaggio per disagi in autostradaVia libera dell'Autorità per i trasporti al diritto al rimborso del pedaggio autostradale in caso di disagi dovuti alla presenza di cantieri e in caso di blocco del traffico dovuto a cause diverse (es ... avvenire.it

Come purtroppo ci si poteva aspettare, ci sono alcuni aspetti oscuri su come funzioni la richiesta e la relativa corresponsione dei rimborsi per i ritardi sulla rete di trasporto pubblico locale di Roma gestita da #ATAC... Associazione TrasportiAmo Giovanni Za - facebook.com facebook

Il 2025 di #AutoritàTrasporti: un anno di risultati concreti! Focus sulla conciliazione: quasi 15.000 istanze gestite e circa 2,5 milioni di euro di rimborsi agli utenti. #tutela #diritti #utenti #conciliazione #dirittidegliutenti #trasporti #numeri2025 x.com