Niente inno e velo indossato in modo scorretto | lo schiaffo delle calciatrici iraniane al regime

Le calciatrici della Nazionale iraniana hanno scelto di non cantare l’inno nazionale prima della partita contro la Corea del Sud, mentre alcune hanno indossato il velo in modo scorretto. La decisione di non partecipare alla cerimonia ha attirato l’attenzione internazionale, diventando un gesto di protesta visibile in diretta televisiva. La partita si è svolta senza l’inno e con alcune giocatrici che hanno mostrato comportamenti diversi rispetto alle consuetudini ufficiali.

Uno schiaffo al regime in mondovisione. Le calciatrici della Nazionale iraniana hanno deciso di non cantare l'inno nazionale prima della sfida d'esordio in Coppa d'Asia contro la Corea del Sud. Una protesta silenziosa ma allo stesso tempo rumorosa, considerando che il video di quanto accaduto è diventato virale. E c'è di più: per mandare un messaggio ancora più forte, hanno deciso di non indossare il velo in maniera corretta, ossia lasciando intravedere i capelli. La protesta è avvenuta al Gold Coast Stadium nel Queensland, in Australia. Ogni membro della squadra è rimasto in silenzio durante il momento degli inni nazionali. Un segno di sfida forte e chiaro, considerando che le autorità iraniane avevano ordinato di cantare l'inno per evitare possibili imbarazzi.