A Torino, alle 9 di mattina del 4 febbraio 2026, un uomo di 58 anni entra in ambulatorio con un’ecografia al seno che mostra un’area sospetta. Le reti tra ospedali, secondo l’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), permettono di ridurre i tempi di diagnosi e di migliorare le cure per i pazienti con tumori. Con sistemi più integrati, i medici riescono a condividere le analisi e a intervenire più rapidamente, evitando che le diagnosi si allunghino inutilmente. La collaborazione tra strutture diverse

A Torino, alle 9 del mattino del 4 febbraio 2026, un paziente di 58 anni arriva in ambulatorio con un’ecografia al seno che mostra un’area sospetta. Non è un caso isolato: ogni giorno, in Italia, circa 1.200 nuovi casi di tumore vengono diagnosticati, ma il percorso che porta da un sintomo a una cura mirata può ancora richiedere settimane di attese, spostamenti tra ospedali diversi, esami ripetuti. È qui che entra in gioco un cambiamento silenzioso ma radicale: le reti cliniche oncologiche. Secondo l’Aiom – l’Associazione Italiana di Oncologia Medica – queste strutture di collaborazione tra ospedali, centri diagnostici e servizi territoriali stanno riducendo drasticamente i tempi di diagnosi, migliorando l’efficacia delle terapie e, soprattutto, salvando vite. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Reti tra ospedali riducono i tempi di diagnosi e migliorano le cure nei tumori, secondo l’Aiom

Approfondimenti su Aiom Tumori

In Italia, ogni anno vengono diagnosticate circa 105 mila nuove forme di tumore legate al fumo.

Le reti cliniche diventano una soluzione concreta per affrontare la complessità della medicina moderna.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Aiom Tumori

Argomenti discussi: SSN amplia rimborsi sensori glicemia; Crans-Montana, capitano infortunato guida dal tablet la vittoria insperata.

Reti oncologiche, il gioco di squadra che consente di curareOggi molte malattie non possono più essere affrontate da un singolo specialista, spesso nemmeno da una singola struttura. Servono competenze diverse, tempi ... repubblica.it

Il focus sulla sanità: nuove modalità di fornitura, libera circolazione dei pazienti nella Ue, reti tra ospedaliDal 24 al 26 novembre, 1.000 imprenditori di quindici settori si incontreranno alla Fieramilano Rho per la decima edizione di Matching, un appuntamento fondamentale per lo sviluppo e la crescita delle ... quotidianosanita.it

Sul Piano oncologico regionale e sull’impatto che avrà sulla rete ospedaliera. - facebook.com facebook