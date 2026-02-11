Autismo | studio svedese rivela convergenza diagnosi tra uomini e donne disparità si riduce con l’età

Un grande studio svedese ha analizzato i dati di quasi tre milioni di persone in quasi 40 anni. I ricercatori hanno scoperto che, contrariamente a quanto si pensava, anche le donne vengono diagnose di autismo con una frequenza simile agli uomini. La differenza tra i due sessi si riduce con l’età, rendendo più chiara la realtà di questa condizione.

Uno studio svedese di ampia portata, condotto su quasi tre milioni di persone nel corso di quasi quattro decenni, rivela una sorprendente convergenza nei tassi di diagnosi di autismo tra uomini e donne, sfidando la tradizionale convinzione di una maggiore prevalenza nei maschi. La ricerca, pubblicata sulla rivista The BMJ, indica che le differenze di genere nelle diagnosi tendono a diminuire con l’età, avvicinandosi alla parità intorno ai 20 anni, sollevando interrogativi cruciali sull’accuratezza e l’equità dei metodi diagnostici attuali. L’indagine, che ha analizzato i dati sanitari di 2,7 milioni di individui nati tra il 1985 e il 2022, ha registrato un totale di 78.🔗 Leggi su Ameve.eu

