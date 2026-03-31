Attraverso le Fiandre femminile 2026 | Longo Borghini cerca il bis Kopecky pericolo numero uno

Nella settimana che precede il Giro delle Fiandre, previsto per domenica 5 marzo, si svolgeranno diverse competizioni preparatorie. Tra le atlete più attese ci sono la campionessa in carica, che punta a riconfermare il titolo, e la favorita principale tra le avversarie. La corsa si svolge nelle Fiandre e rappresenta un evento di grande rilievo nel calendario ciclistico femminile.

In attesa del grande appuntamento con il Giro delle Fiandre, in programma domenica 5 marzo, ci sarà nella settimana un ricco antipasto. Domani, mercoledì 1 marzo, si terrà infatti la 14esima edizione dell’Attraverso le Fiandre femminile. La stagione delle classiche prosegue dunque con la corsa belga, sempre spettacolare con i suoi muri ed il classico pavé. Saranno infatti 128 chilometri, da Waregem a Waregem, molto impegnativi coni due muri finali del Nokereberg che decideranno la corsa. Si cimenteranno nella corsa le migliori atlete del panorama ciclistico, desiderose di iscrivere il loro nome all’albo d’oro dopo quello di Elisa Longo Borghini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Attraverso le Fiandre femminile 2026: Longo Borghini cerca il bis, Kopecky pericolo numero uno Articoli correlati Strade Bianche femminile 2026 oggi: orari, tv, percorso, favorite. Demi Vollering cerca il bis, Longo Borghini ci riprovaSabato 7 marzo sarà la giornata interamente dedicata alla Strade Bianche 2026, corsa toscana che col passare degli anni è diventata un punto fisso... Leggi anche: Trofeo Alfredo Binda 2026: Elisa Balsamo cerca il poker, occhio a Longo Borghini e Niewiadoma Contenuti utili per approfondire su Longo Borghini Temi più discussi: Giro delle Fiandre 2026: il percorso, le salite e dove vedere la gara in diretta · Ciclismo su strada; Longo Borghini sfida Vollering e Kopecky al Fiandre: la guida completa; Attraverso le Fiandre 2026: percorso, programma e dove vedere la corsa in diretta · Ciclismo su strada; Attraverso le Fiandre Donne in Diretta Streaming | DAZN IT. Attraverso le Fiandre femminile 2025, trionfo di Elisa Longo Borghini. Elisa Balsamo terzaLa campionessa italiana conferma l'ottimo stato di forma e con una fuga solitaria si imponte nell'edizione 2025 della Dwars door Vlaanderen femminile. Seconda la campionessa del mondo Kopecki, terza ... sport.sky.it Longo Borghini, fuga Attraverso le Fiandre. Balsamo terzaTrionfo numero 50 per Elisa Longo Borghini nella classica 'Attraverso le Fiandre' femminile. La campionessa di Verbania, già vincitrice di due Giri delle Fiandre, ha staccato tutte a 30 km dal ... rainews.it NIENTE ‘IN FLANDERS FELD’, LONGO BORGHINI RIENTRA MERCOLEDI’ ALLA DWARS DOOR VLAANDEREN Niente ‘In Flanders Feld’ per Elisa Longo Borghini; la UAE Team Adq ha ufficializzato la formazione per la classica erede della Gand Wevelgem facebook Sanremo Women 2026, forfait di Elisa Longo Borghini x.com