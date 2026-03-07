Oggi si svolge la Strade Bianche femminile 2026, una delle tappe più attese del calendario ciclistico toscano. La gara coinvolge diverse cicliste, tra cui Demi Vollering, che punta a bissare il successo dello scorso anno, e la favorita Longo Borghini, che cerca di ottenere un risultato positivo. La corsa si svolge lungo un percorso caratterizzato da tratti sterrati e salite, con orari e diretta televisiva già annunciati.

Sabato 7 marzo sarà la giornata interamente dedicata alla Strade Bianche 2026, corsa toscana che col passare degli anni è diventata un punto fisso del calendario ciclistico internazionale. Prima dell’attesa prova maschile, andrà in scena quella femminile, giunta alla sua dodicesima edizione. Le protagoniste si sfideranno su un tracciato ridimensionato rispetto a quello degli anni scorsi ma non mancherà di certo lo spettacolo sui settori “bianchi”. Il percorso di 133 chilometri attorno a Siena presenta infatti undici settori di sterrato prima dell’entrata nel circuito finale dove si deciderà la corsa. L’anno scorso fu Demi Vollering a conquistare il titolo davanti a Anna Van der Breggen e Pauline Ferrand-Prevot. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Strade Bianche femminile 2026 oggi: orari, tv, percorso, favorite. Demi Vollering cerca il bis, Longo Borghini ci riprova

Strade Bianche femminile 2026. Sarà sfida Longo Borghini-Vollering?Sarà una giornata intensa quella che attende gli appassionati del grande ciclismo.

Strade Bianche 2026: Longo Borghini contro Vollering per la vittoria?È una giornata ricca di aspettative per il ciclismo femminile: domani prende il via la dodicesima edizione delle Strade Bianche Donne, con partenza...

Tutti gli aggiornamenti su Strade Bianche.

Temi più discussi: Strade Bianche 2026: start list completa della corsa maschile e femminile · Ciclismo su strada; Strade Bianche 2026: quando e dove seguire la corsa in TV; Strade Bianche 2026: percorso, i big al via e dove vederla in TV; Strade Bianche 2026: tutto quel che c’è da sapere. partenti, orari, percorsi, dove vederla.

Strade Bianche femminile 2026 oggi: orari, tv, percorso, favorite. Demi Vollering cerca il bis, Longo Borghini ci riprovaSabato 7 marzo sarà la giornata interamente dedicata alla Strade Bianche 2026, corsa toscana che col passare degli anni è diventata un punto fisso del calendario ciclistico internazionale. Prima ... oasport.it

LIVE Strade Bianche femminile 2026 in DIRETTA: subito Longo Borghini, diverse azzurre possono stupireCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno a tutti i lettori di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della dodicesima edizione della ... oasport.it

STRADE BIANCHE (203.0 km) | #StradeBianche LIVE at 14:15 (CET) — ~100-90 km to go x.com

Sabato sarà spettacolo sugli sterrati delle Strade Bianche con Pogacar a caccia del record. Moreno Moser è stato l'unico italiano capace di trionfare a Siena. Racconta la vittoria del 2013 e "fa le carte" alla corsa. "Allora non mi reso conto della portata di quel ri - facebook.com facebook