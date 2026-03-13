Il Trofeo Alfredo Binda 2026 si terrà sabato 13 marzo a Cittiglio, segnando la 27ª edizione di questa classica storica del ciclismo femminile. La gara fa parte del Women’s World Tour e vedrà in gara Elisa Balsamo, che punta al suo quarto successo consecutivo, insieme a Longo Borghini e Niewiadoma, entrambe tra le favorite per la vittoria.

Classica storica per il ciclismo su strada al femminile. In scena sabato 13 marzo l’edizione numero 27 del Trofeo Alfredo Binda, corsa che fa parte del Women’s World Tour, con arrivo in quel di Cittiglio. Andiamo a scoprire la gara nel dettaglio con percorso, altimetria e favorite. PERCORSO. Partenza da Luino, 152,7 chilometri per arrivare a Cittiglio. Non mancheranno le salite, con 2257 metri di dislivello totali. L’attesa è per il circuito conclusivo che verrà percorso cinque volte. Presenti le ascese di Casale (una rampa di 840 metri al 7%) e di Orino (2,9 chilometri al 4,6% e un tratto al 6,4%). Poi discesa fin sul traguardo. ALTIMETRIA. FAVORITE. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Trofeo Alfredo Binda 2026: Elisa Balsamo cerca il poker, occhio a Longo Borghini e Niewiadoma

