Attraverso le Fiandre 2026 | ultimo antipasto di Ronde Domani sfida tra van Aert e Pedersen

Domani si svolge la 80ª edizione di Dwars door Vlaanderen, una delle principali competizioni ciclistiche nelle Fiandre. La gara rappresenta l’ultimo evento prima della classica Ronde van Vlaanderen, prevista per la domenica successiva. Tra i favoriti figurano il campione in carica e un giovane velocista che nei recenti allenamenti ha mostrato buone sensazioni. La corsa si svolge in un percorso caratterizzato da numerosi pavé e salite brevi.

È l’ultimo antipasto prima della Ronde che si disputerà domenica. In scena domani, mercoledì 1 aprile, l’edizione numero 80 della Dwars door Vlaanderen, la Attraverso le Fiandre, andiamo a scoprirla nel dettaglio. PERCORSO. Classica partenza da Roeselare ed arrivo a Waregem dopo un totale di 184.6 chilometri. Dopo i primi 40 chilometri pianeggianti e senza difficoltà, i corridori affronteranno la prima novità di questa edizione, la Hellestraat (1.3 km al 3,7% di pendenza media). Dopo un breve tratto in pianura, si salirà ancora verso il Volkegemberg (1.1 km al 4% di pendenza media) e verso il Berg Ten Houte (1 km al 5,8% di pendenza media). Da qui ci si sposterà sul Knoktemberg, da affrontare due volte così come l’Hotond (1. 🔗 Leggi su Oasport.it

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