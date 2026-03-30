Attenti alla truffa Amazon | il finto assegno da 51 dollari rischia di farvene perdere molti di più

Una truffa sta circolando in Italia usando il nome di Amazon per ingannare gli utenti. Si tratta di un messaggio che propone un finto assegno da 51 dollari, con l’obiettivo di sottrarre denaro e raccogliere dati personali. La frode si presenta come un tentativo di truffa online, aumentando così i rischi per chi riceve questo tipo di comunicazioni.

Una nuova truffa che sfrutta il nome di Amazon per ingannare gli utenti e ottenere soldi e dati sensibili ha iniziato a circolare in Italia. Dopo i numerosi casi di truffa via SMS, i criminali inviano ora lettere direttamente a casa delle vittime. La particolarità di questa truffa, infatti, è che combina il mondo digitale con la posta cartacea, rendendo più difficile distinguere il falso dal reale. Le vittime ricevono a casa una busta con un assegno intestato a loro e una lettera dettagliata. In più, i truffatori partono da un fatto successo per davvero di recente aumentando così la credibilità della truffa. La truffa. In Italia il caso è scoppiato negli ultimi giorni dopo che una donna di Formigine ha ricevuto a casa la busta, consegnata a mano da un giovane che conosceva il suo nome. 🔗 Leggi su Open.online

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