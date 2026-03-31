Per la 31ª giornata di campionato, è disponibile una guida dettagliata sugli attaccanti da scegliere per il fantacalcio, che suddivide i giocatori in fasce in base alle prestazioni e alle statistiche recenti. La lista include sia i nomi più affidabili che quelli da evitare, offrendo un quadro completo per le scelte di formazione. La suddivisione in fasce permette di individuare facilmente le opzioni più convenienti per questo turno.

La 31ª giornata di Serie A si aprirà sabato 4 aprile alle 15 con Sassuolo-Cagliari e si chiuderà lunedì 6 aprile con Napoli-Milan (20.45). Dopo la divisione in fasce dei centrocampisti e degli attaccanti, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. Dopo la divisione in fasce dei difensori e dei centrocampisti, ecco la lista degli attaccanti da schierare - o non schierare - al fantacalcio in questo turno. La prima fascia è quella dei top da mettere sempre, nella seconda rientrano i calciatori da cui ci si può aspettare buoni voti e - all'occorrenza - bonus. Nella terza quelli che potrebbero strappare una sufficienza e magari riservare delle sorprese, pur partendo dietro nelle gerarchie. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Attaccanti consigliati al fanta: la divisione in fasce per la 31ª giornata

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