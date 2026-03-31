ATP Marrakech 2026 Matteo Berrettini cede al peruviano Buse dopo una lotta di oltre tre ore

Durante il torneo ATP 250 di Marrakech, Matteo Berrettini ha perso al primo turno contro il giocatore peruviano Buse dopo una partita durata oltre tre ore. La sfida si è svolta sulla terra battuta e ha visto i due contendenti confrontarsi in un match intenso e combattuto, conclusosi con la vittoria del peruviano. La partita si è conclusa con il risultato finale a favore di Buse dopo quattro set.

Il Grand Prix Hassan II 2026 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Marrakech, in Marocco, risulta indigesto a Matteo Berrettini, che esce al primo turno dopo una battaglia lunga tre ore e quattro minuti persa contro il numero 7 del seeding, il peruviano Ignacio Buse, che si impone con lo score di 7-6 (5) 6-7 (2) 6-4 ed agli ottavi di finale affronterà l’argentino Camilo Ugo Carabelli. Nel primo set l’azzurro non sfrutta una prima palla break ai vantaggi del secondo game ed un’altra sul 30-40 del sesto gioco, per poi cedere la battuta a zero nel settimo game. Arriva l’immediato controbreak a quindici di Berrettini, che firma il 4-4 e poi si procura altri tre break point nel nono gioco, ma il peruviano si salva ai vantaggi. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Marrakech 2026, Matteo Berrettini cede al peruviano Buse dopo una lotta di oltre tre ore Articoli correlati LIVE Berrettini-Buse 6-7, 6-6, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: oltre due ore di lotta, altro tie-break!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-1 Grave errore di rovescio del peruviano. Leggi anche: LIVE Berrettini-Buse 6-7, 7-6, 3-4, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: c’è un break per il peruviano Una selezione di notizie su Matteo Berrettini Temi più discussi: Berrettini-Buse oggi in tv, ATP Marrakech 2026: orario, programma, streaming; Favoriti, programma e dove vedere l'ATP Marrakech 2026; ATP Marrakech , il tabellone: Darderi in difesa del titolo. Per l'Italia anche Berrettini, Bellucci e Cinà; Montepremi Atp Marrakech 2026: soldi, punti ranking e prize money. ATP Marrakech 2026, Matteo Berrettini cede al peruviano Buse dopo una lotta di oltre tre oreIl Grand Prix Hassan II 2026 di tennis, torneo di categoria ATP 250 in corso sulla terra battuta outdoor di Marrakech, in Marocco, risulta indigesto a Matteo Berrettini, che esce al primo turno dopo ... oasport.it LIVE Berrettini-Buse 6-7, 7-6, 4-6, ATP Marrakech 2026 in DIRETTA: romano eliminato dopo 3 ore, avrà tempo per Montecarlo!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude la DIRETTA LIVE e l'avventura di Matteo BERRETTINI in quel di Marrakech, lo ritroveremo a Montecarlo. oasport.it Sconfitta all’esordio per Berrettini a Marrakech. Matteo è stato superato 7-6, 6-7, 6-4 dal peruviano Buse in un match molto combattuto durato oltre 3 ore. Fuori anche Matteo Arnaldi, sconfitto 6-3, 6-1 dal qualificato Alex Molcan nel primo turno di Bucarest. - facebook.com facebook Matteo Berrettini ha le idee chiare per il 2026 #Tennis #Berrettini x.com