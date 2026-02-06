Inaugura la sede vastese dell' Ater attesi importanti interventi di riqualificazione del patrimonio immobiliare

Questa mattina a Vasto si inaugura ufficialmente la nuova sede dell'Ater. L’evento si svolge sabato 7 febbraio alle 10.30 e segna un passo importante per il territorio. Da quando è stato insediato, il nuovo Consiglio di amministrazione ha puntato molto sulla riqualificazione del patrimonio immobiliare e sull’attenzione alle esigenze di Vasto e San Salvo. La sede rappresenta un segnale concreto di impegno e di miglioramento per i residenti.

Sabato 7 febbraio, alle ore 10.30, si terrà l’inaugurazione della nuova sede Ater di Vasto. Fin dalla data del proprio insediamento, l’attuale Consiglio di amministrazione ha posto una particolare attenzione al territorio di Vasto e San Salvo, ritenendo fondamentale fornire risposte concrete a.🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

