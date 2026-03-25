I ragazzi sono in giro | Atalanta al lavoro con nove giocatori e due sono portieri

Dopo due giorni di riposo, l’Atalanta si è riunita al centro sportivo di Zingonia, con nove giocatori presenti, tra cui due portieri. La squadra ha affrontato un ciclo intenso di 21 partite in 78 giorni, e ora si prepara per le prossime sfide. La formazione si allena con un numero ridotto di atleti, tra cui Sportiello e Rossi.

Bergamo, 25 marzo – L’Atalanta dopo due giorni di riposo, dopo un tour de force da 21 partite in soli 78 giorni, torna a lavorare al centro sportivo di Zingonia con appena nove giocatori, di questi due portieri, il secondo Sportiello e il terzo Rossi. Il tecnico Raffaele Palladino ha a disposizione solo sette elementi di movimento ovvero i tre mediani De Roon, Ederson e Musah e l’intero comparto esterni formato da Bellanova, non convocato questo giro dal ct Gattuso, dal veterano Zappacosta e dall’emergente Bernasconi, due giocatori che, per rendimento, forse avrebbero potuto fare comodo alla nazionale italiana, e dall’olandese Bakker,... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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