Hien si fa male con la Svezia | ritorna a Zingonia l’Atalanta lo valuterà

Durante una partita della nazionale svedese contro l’Ucraina, il difensore ha subito un infortunio muscolare. Dopo l’incidente, il giocatore è stato portato nuovamente a Zingonia, dove l’Atalanta lo valuterà nelle prossime ore. La stessa squadra ha confermato il rientro del calciatore e l’avvio delle procedure di controllo.

CALCIO. Infortunio muscolare per il centrale svedese durante il match della sua nazionale contro l’Ucraina. I nerazzurri riprenderanno il campionato a Lecce a Pasquetta. Isak Hien torna a Zingonia. Il difensore è stato costretto a interrompere il ritiro con la nazionale svedese, impegnata nei playoff per la qualificazione ai Mondiali: al 36’ del match di semifinale vinto contro l’Ucraina - giocato a Valencia e terminato 3-1 grazie alla tripletta di Gyokeres, centravanti dell’Arsenal - il centrale ha accusato un infortunio muscolare alla coscia, venendo sostituito da Starfelt. Il risentimento lo costringerà dunque a saltare la decisiva finale di qualificazione di martedì a Stoccolma contro la Polonia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Hien si fa male con la Svezia: ritorna a Zingonia, l’Atalanta lo valuterà Articoli correlati Problema muscolare per Hien con la Svezia, lascia il campo zoppicandoAnsia in casa Atalanta per le condizioni di Isak Hien: il difensore è stato sostituito per infortunio a pochi minuti dalla fine del primo tempo della... Infortunio Hien, il difensore dell’Atalanta lascia il ritiro della Svezia! Il comunicatoCalciomercato Inter, da un Koné all’altro: che intreccio con Roma e Sassuolo per Manu e Ismael! Mercato Roma, in bilico il futuro di Pellegrini? C’è... Contenuti utili per approfondire Hien si fa male con la Svezia ritorna a... Temi più discussi: Hien si fa male con la Svezia: ritorna a Zingonia, l’Atalanta lo valuterà; Atalanta, il derby nerazzurro tra Italia e Bosnia. Hien si fa male e non affronta Zalewski; Atalanta, preccupazione per Hien: il centrale si fa male in Svezia-Ucraina dopo 37 minuti; Tacchinardi per la prima volta boccia Spalletti dopo il pari col Sassuolo: No alibi, battuta d'arresto grave. Hien si fa male con la Svezia: ritorna a Zingonia, l’Atalanta lo valuteràInfortunio muscolare per il centrale svedese durante il match della sua nazionale contro l’Ucraina. I nerazzurri riprenderanno il campionato a Lecce a Pasquetta. ecodibergamo.it Atalanta, il derby nerazzurro tra Italia e Bosnia. Hien si fa male e non affronta ZalewskiLa finale playoff per andare ai mondiali vedrà Kolasinac contro i compagni Raspadori, Carnesecchi e Scalvini (e anche Scamacca, se recupera). Lo svedese non sarà in campo contro la Polonia per l'altra ... bergamo.corriere.it DAI CAMPI – #DeBruyne, Gila, #Provedel, Cataldi, Basic, #Calhanoglu, Dumfries, Dodo, #Hien e novità per Bernabé x.com Atalanta, infortunio in nazionale per Hien Il difensore lascia il ritiro della Svezia: l'annuncio - facebook.com facebook