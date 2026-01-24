Regione Puglia | approfondimento su assunzioni mediante contratti di somministrazione di lavoro Direttiva ad agenzie ed enti strumentali regionali

La Regione Puglia ha recentemente emanato una direttiva rivolta alle agenzie e agli enti strumentali regionali, con l’obiettivo di approfondire i procedimenti di assunzione attraverso contratti di somministrazione di lavoro. Questa iniziativa mira a garantire trasparenza e corretta gestione delle procedure di reclutamento, nell’ambito delle politiche regionali di occupazione e organizzazione del personale. Di seguito, si presenta un'analisi dettagliata delle linee guida e delle implicazioni operative.

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Con una direttiva inviata alle Agenzie e agli enti strumentali regionali, la Presidenza della Regione Puglia ha avviato un approfondimento istruttorio sui procedimenti assunzionali effettuati mediante il ricorso ai contratti di somministrazione di lavoro. La direttiva ricorda che il ricorso a forme di lavoro flessibile ha natura eccezionale e, per le amministrazioni pubbliche, rappresenta una modalità di incarico che deroga ai princìpi di stabilità del rapporto di lavoro, rischiando di creare condizioni di estremo precariato che minano la stabilità e la crescita personale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

