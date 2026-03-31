Assunzioni agevolate con obbligo pubblicazione SIISL dal 1° aprile
A partire dal 1° aprile 2026, i datori di lavoro privati sono tenuti a pubblicare le offerte di lavoro sul SIISL, in base a quanto stabilito dal nuovo Decreto Sicurezza. Questa norma introduce un obbligo specifico che riguarda le assunzioni agevolate, richiedendo la pubblicazione delle offerte attraverso questa piattaforma. La disposizione riguarda tutte le aziende con contratti di lavoro nel settore privato.
Il recente Decreto Sicurezza impone ai datori di lavoro privati l’obbligo dal 1° aprile 2026 di pubblicare le offerte di lavoro sul SIISL. L’adempimento si qualifica come un requisito indispensabile per poter accedere ai benefici contributivi delle assunzioni agevolate. Per l’applicazione in concreto della novità si attende tuttavia l’apposito D.M. attuativo. Analizziamo la novità in dettaglio. Indice. Assunzioni agevolate: cosa dispone il Decreto Sicurezza?. Assunzioni agevolate: obbligo di pubblicazione sul SIISL. Comunicazioni obbligatorie anche sul SIISL. Assunzioni agevolate: obbligo estero alle agenzie per il lavoro. Si attende il DM attuativo. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
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