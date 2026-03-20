Il Ministero del Lavoro ha annunciato l'istituzione del sistema Siisl, definendolo un ecosistema volto a garantire che nessuno venga lasciato indietro, con un focus particolare sull’uomo. La comunicazione è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, che evidenzia come il nuovo sistema sia stato pensato per migliorare l’inclusione e i servizi rivolti ai cittadini. La notizia è stata resa nota oggi, in una conferenza stampa.

Roma, 19 mar. (AdnkronosLabitalia) - "Quello che abbiamo creato è un ecosistema, il Siisl, che nasce da un 'incrocio' di bisogni e di necessità per dare al meglio servizi ai cittadini, ai datori di lavoro, ai professionisti, per poter interpretare al meglio ciò che è visione del mondo del lavoro, incrocio domanda-offerta. Con un aspetto che io ritengo fondamentale, che è quello che il Ministro Calderone già dal G7 di Cagliari ha introdotto: non lasciare indietro nessuno. L'uomo deve essere al centro, non deve essere lasciato indietro, deve essere accompagnato in caso di difficoltà, non più con semplici politiche assistenziali, ma per essere reintrodotto nel mercato del lavoro con formazione continua, ma anche predittiva, cioè ciò che il mercato del lavoro vuole in questo momento e vorrà domani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lavoro, Piscopo (Ministero): "Con Siisl non lasciamo indietro nessuno, uomo al centro"

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