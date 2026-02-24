Asili | accordo Comune-sindacati dopo la protesta assunzioni dal 1° aprile

Il Comune di Genova ha firmato un accordo con i sindacati dopo una protesta, stabilendo che le assunzioni nel settore degli asili inizieranno dal 1° aprile. La decisione arriva dopo un presidio davanti a palazzo Tursi, durante il quale i rappresentanti dei lavoratori hanno richiesto più risorse e stabilità. L’intesa coinvolge servizi educativi e scolastici per bambini da zero a sei anni, e prevede nuove assunzioni per migliorare il sostegno alle famiglie.

Dopo il presidio unitario davanti a palazzo Tursi, nel pomeriggio è stato sottoscritto il Verbale di accordo politico – Servizi educativi e scolastici 0-6 tra l'amministrazione del Comune di Genova e le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp Liguria, Uil Fpl, insieme alla Rsu. A firmare per la giunta il vicesindaco Alessandro Terrile e l'assessora ai Servizi educativi Rita Bruzzone. L'intesa arriva al termine della mobilitazione delle lavoratrici e dei lavoratori del sistema educativo comunale, che avevano denunciato carenze di organico, disomogeneità organizzative e carichi di lavoro ritenuti non più sostenibili.