Assemblea Legislativa | esiti e tensioni della seduta di ieri

Ieri l’Assemblea Legislativa regionale si è riunita in una seduta lunga e articolata, caratterizzata da discussioni sui bilanci e sul diritto allo studio. Durante la sessione si sono registrate tensioni tra i diversi schieramenti politici, con interventi su vari temi di interesse pubblico. La riunione si è conclusa con un dibattito acceso e diverse prese di posizione.

Assemblea Legislativa: una seduta intensa tra bilanci, diritto allo studio e tensioni politiche. L’ Assemblea Legislativa regionale si è riunita ieri in una seduta lunga e articolata. I lavori hanno attraversato diversi provvedimenti finanziari e un ampio confronto sul diritto allo studio. Nella parte finale, il dibattito politico si è acceso, segnando un cambio di tono rispetto all’avvio più tecnico della giornata. I lavori si sono aperti con l’approvazione del verbale precedente, per poi entrare immediatamente nel merito dei punti all’ordine del giorno. Bilanci degli enti regionali e prime convergenze. Il primo tema affrontato ha riguardato il bilancio di previsione 2026-2028 dell’Ente per i Parchi Marini Regionali. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Assemblea Legislativa: esiti e tensioni della seduta di ieri Articoli correlati Assemblea Legislativa: seduta su IA, ARSAC e mozioniAggiornamenti in tempo reale sui lavori dell’Assemblea Legislativa: proposte di legge, bilancio ARSAC, mozioni e interrogazioni. Oblio oncologico, l'assemblea legislativa approva all'unanimità la mozione per l'attuazione della leggeL'assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all’unanimità la mozione sull'oblio oncologico promossa dai consiglieri del gruppo Pd, con prima... Approfondimenti e contenuti su Assemblea Legislativa Temi più discussi: Insediata la Cabina di regia di Comuni in Europa 2.0; Iran, al voto una legge per introdurre pedaggio nello Stretto di Hormuz; Referendum: a Parma chiamati alle urne 335mila elettori; Comunicato Stampa: CRV - Consiglio Veneto, via libera al Defr 2026-28 e alla Nota di Aggiornamento. L'Assemblea legislativa approva Ddl su lavoro e PnrrIl disegno di legge della Giunta regionale relativo all'adeguamento del sistema integrato per il mercato del lavoro alle prescrizioni del Pnrr è stato approvato all'unanimità dall'Aula di Palazzo ... ansa.it L'Assemblea legislativa E-R contro le mafie, torna la 'Settimana della legalità'BOLOGNA, 12 MAR - Torna da domani, 13 marzo, la 'Settimana della legalità', l'appuntamento annuale promosso dall'Assemblea legislativa dell'Emilia-Romagna per rafforzare la cultura del contrasto alle ... ansa.it Le studentesse e gli studenti dell’Istituto comprensivo di Borgo Val di Taro hanno partecipato a “Porte Aperte in Assemblea legislativa”, l’iniziativa del progetto Concittadini che avvicina i giovani all’educazione civica e al funzionamento delle istituzioni regional - facebook.com facebook Presentazione analisi flussi elettorali referendum giustizia in Umbria, elaborata dai docenti del Dipartimento di economia UniPg Bruno Bracalente e Antonio Forcina, in collaborazione con Servizio valutazione politiche pubbliche dell’Assemblea legislativa con x.com