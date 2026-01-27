In questa seduta, l’Assemblea Legislativa si concentra su temi chiave come l’intelligenza artificiale, il bilancio ARSAC e le mozioni in discussione. Gli aggiornamenti in tempo reale permettono di seguire l’iter delle proposte di legge e delle interrogazioni, offrendo una panoramica chiara e aggiornata sui lavori delle istituzioni regionali.

Aggiornamenti in tempo reale sui lavori dell’Assemblea Legislativa: proposte di legge, bilancio ARSAC, mozioni e interrogazioni.. L’ Assemblea Legislativa della Calabria si riunisce oggi per una seduta dedicata a temi strategici per l’amministrazione regionale e per il territorio. All’ordine del giorno figurano la proposta di legge sull’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale in ambito regionale, il bilancio di previsione 2026–2028 dell’Azienda regionale per lo Sviluppo dell’Agricoltura Calabrese (ARSAC) e il provvedimento relativo agli impegni assunti con il Governo nell’ambito del principio di leale collaborazione. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

Assemblea Legislativa: seduta su IA, ARSAC e mozioni

Approfondimenti su Assemblea Legislativa

Il Consiglio regionale della Calabria si riunirà martedì 27 gennaio 2026 alle ore 12:00 per una seduta dell’Assemblea legislativa.

L'Assemblea legislativa si impegna a rafforzare le iniziative di prevenzione, diagnosi e assistenza per le persone affette da Hiv, Epatite C e altre infezioni sessualmente trasmissibili.

