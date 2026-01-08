Oblio oncologico l' assemblea legislativa approva all' unanimità la mozione per l' attuazione della legge

Da perugiatoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L'assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all’unanimità una mozione per l’attuazione della legge sull’oblio oncologico. La proposta, promossa dai consiglieri del gruppo Pd e condivisa anche dalla minoranza, mira a garantire diritti e tutela alle persone che hanno superato un percorso oncologico. La decisione rappresenta un passo importante per rafforzare il supporto e la tutela dei diritti dei cittadini interessati.

L'assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all’unanimità la mozione sull'oblio oncologico promossa dai consiglieri del gruppo Pd, con prima firmataria Maria Grazia Proietti e sottoscritta direttamente in aula dai consiglieri della minoranza dopo aver proposto e condiviso con i proponenti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Bilancio preventivo 2026-2028: l’Assemblea dei Sindaci della Provincia approva all'unanimità

Leggi anche: Strage Moby Prince, nasce il museo a Livorno: Consiglio Comunale approva mozione all’unanimità

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Prima riunione del 2026 per l'Assemblea legislativa.

oblio oncologico assemblea legislativaL'Assemblea legislativa approva la mozione sull'oblio oncologico - L'Aula di Palazzo Cesaroni ha approvato all'unanimità la mozione sull'oblio oncologico promossa dai consiglieri del gruppo Pd (prima firmataria Maria Grazia Proietti) e sottoscritta direttamente in Au ... ansa.it

Oblio oncologico, a che punto siamo? - Dal cancro si può guarire, ma una volta vinta la battaglia c’è una vecchia legge che obbliga a ricordare e mette i bastoni tra le ruote. quotidiano.net

Oblio oncologico. In GU le modalità e forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari per la richiesta - Il soggetto interessato, già paziente oncologico, deve presentare istanza, eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica, di rilascio del certificato che attesta l'avvenuto "oblio ... quotidianosanita.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.