Oblio oncologico l' assemblea legislativa approva all' unanimità la mozione per l' attuazione della legge

L'assemblea legislativa dell'Umbria ha approvato all’unanimità una mozione per l’attuazione della legge sull’oblio oncologico. La proposta, promossa dai consiglieri del gruppo Pd e condivisa anche dalla minoranza, mira a garantire diritti e tutela alle persone che hanno superato un percorso oncologico. La decisione rappresenta un passo importante per rafforzare il supporto e la tutela dei diritti dei cittadini interessati.

Oblio oncologico, a che punto siamo? - Dal cancro si può guarire, ma una volta vinta la battaglia c’è una vecchia legge che obbliga a ricordare e mette i bastoni tra le ruote. quotidiano.net

Oblio oncologico. In GU le modalità e forme per la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari per la richiesta - Il soggetto interessato, già paziente oncologico, deve presentare istanza, eventualmente corredata dalla relativa documentazione medica, di rilascio del certificato che attesta l'avvenuto "oblio ... quotidianosanita.it

A due anni dall’approvazione della legge sull’oblio oncologico, mancano tre provvedimenti cruciali per garantire il diritto di oltre un milione di italiani guariti dal cancro di non essere più etichettati come “malati”. Il primo è il decreto del ministero del Lavoro e de - facebook.com facebook

