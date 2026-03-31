Assegno di Inclusione ADI aprile 2026 | ecco tutte le date di pagamento

L’Assegno di Inclusione (ADI) è una misura di sostegno economico avviata il 1° gennaio 2024, rivolta ai nuclei familiari che si trovano in condizioni di difficoltà e soddisfano determinati requisiti. Le date di pagamento previste per aprile 2026 sono state comunicate e riguardano le modalità di erogazione del beneficio. La misura è rivolta a chi ha presentato domanda e rispetta i criteri stabiliti dalla normativa.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 aprile 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 28 aprile 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Assegno di Inclusione (ADI) aprile 2026: ecco tutte le date di pagamento Articoli correlati Leggi anche: Assegno di Inclusione (ADI) aprile 2026: scopri tutte le date di pagamento Leggi anche: Assegno di Inclusione (ADI): ecco tutte le date di pagamento di marzo 2026 ASSEGNO DI INCLUSIONE (ADI) 2026: ecco le NOVITà da GENNAIO per IMPORTI PAGAMENTI DATE e ISEE Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento REIS 2026 - Istanze entro il 20 aprile; Storie dal territorio, la nuova rubrica del Ministero dedicata al racconto dell’inclusione sociale; Assegno di inclusione marzo 2026: importo in pagamento; Pagamenti INPS: il calendario di aprile 2026. Assegno Sociale e Assegno di Inclusione insieme, ecco i calcoli e come si sommanoEcco quanto si può ottenere di Assegno di Inclusione per i titolari di Assegno Sociale nel 2026 e con che calcoli. investireoggi.it NOVITÀ ASSEGNO DI INCLUSIONE: Obblighi, appuntamenti e sospensioni! Nota Ministero del Lavoro https://www.youtube.com/embed/joEqIL7IP-E - facebook.com facebook