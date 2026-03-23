Assegno di Inclusione ADI | ecco tutte le date di pagamento di marzo 2026

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è una misura di sostegno economico e inclusione sociale, destinata ai nuclei familiari in difficoltà economica. Questo strumento, introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e perfezionato con la legge 3 luglio 2023, n. 85, mira a favorire l'inserimento sociale e lavorativo. Calendario dei pagamenti per marzo 2026 Sebbene l'INPS confermi le date definitive mese per mese tramite i propri canali ufficiali, le finestre di pagamento previste per gennaio sono le seguenti: Dal 13 marzo 2026 (venerdì): pagamento dedicato ai nuovi beneficiari (prima ricarica dopo l'accoglimento della domanda) e a chi attende eventuali arretrati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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