Assegno di Inclusione ADI aprile 2026 | scopri tutte le date di pagamento

Dal 1° gennaio 2024 è attivo l'Assegno di Inclusione (ADI), una misura di sostegno economico rivolta ai nuclei familiari che soddisfano determinati requisiti. Sono state comunicate le date di pagamento previste fino ad aprile 2026, permettendo ai beneficiari di pianificare le prossime ricezioni. La misura si rivolge a famiglie in condizioni di difficoltà economica e si inserisce tra gli interventi di assistenza sociale messi in atto dal governo.

. L’ Assegno di Inclusione (ADI), attivo dal 1° gennaio 2024, è la misura di sostegno economico destinata ai nuclei familiari in difficoltà e con specifici requisiti. Introdotto dal decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 e convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 85, prevede anche percorsi di inclusione sociale e lavorativa. Calendario pagamenti ADI aprile 2026 Per il mese di aprile 2026, i pagamenti dell’Assegno di Inclusione sono previsti in due momenti distinti: Intorno al 15 aprile 2026: pagamento per nuovi beneficiari e per eventuali arretrati; 28 aprile 2026: ricarica ordinaria mensile per i nuclei già beneficiari della misura. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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