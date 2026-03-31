Assedio alle serre | il mercato parallelo che mette in ginocchio l’agricoltura

Nelle campagne tra Leverano, Nardò, Copertino e Porto Cesareo si registra un aumento dei prezzi degli ortaggi sui mercati nazionali, provocando un incremento delle attività illegali nelle aree rurali. Organizzazioni criminali hanno preso di mira le serre, creando un mercato parallelo che mette sotto pressione l’agricoltura locale e coinvolge anche questioni di ordine pubblico. La situazione ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Furti a raffica tra Leverano, Copertino, Nardò e Porto Cesareo: i produttori costretti a turni di guardia e ronde notturne per difendere il raccolto dalle bande organizzate di predoni LEVERANO – Non è più solo una questione di agricoltura, ma di ordine pubblico. Con l’impennata dei prezzi degli ortaggi sui mercati nazionali, le campagne tra Leverano, Nardò, Copertino e Porto Cesareo sono diventate il terreno di caccia preferito di vere e proprie organizzazioni criminali specializzate nel saccheggio delle serre. Da circa venti giorni, il copione si ripete con una puntualità esasperante: al calare del sole, squadre ben organizzate entrano in azione, razziando quintali di prodotti pronti per la vendita. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

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