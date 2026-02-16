Campi allagati e semine impossibili Il maltempo mette in ginocchio l’agricoltura

Il maltempo ha provocato allagamenti nei campi toscani, bloccando le semine di cereali. Le piogge incessanti hanno trasformato le terre agricole in pozze d’acqua, rendendo impossibile lavorare nei campi. Gli agricoltori si trovano costretti a rimandare le operazioni di piantagione, con ripercussioni sulla produzione prevista di quest’anno.

Firenze, 16 febbraio 2026 – Il maltempo che ha colpito la Toscana negli ultimi mesi sta mettendo in ginocchio il comparto dei cereali. Campi impraticabili, semine saltate e raccolti compromessi rischiano ora di trasformarsi in un doppio danno per gli agricoltori: oltre alla perdita delle produzioni, incombe infatti il rischio della perdita dei contributi Pac (Politica agricola comune) e di pesanti sanzioni per il mancato rispetto degli impegni sull’avvicendamento colturale. Per questo Coldiretti Toscana ha chiesto ufficialmente alla Regione di attivarsi per ottenere una deroga temporanea agli impegni comunitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it

