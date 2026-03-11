Le riprese della serie Netflix ispirata ad Assassin's Creed si svolgono in Toscana, precisamente a Camaldoli, in Casentino. La produzione coinvolge un team di professionisti che lavora sul set locale. L’attuale fase delle riprese è in corso e si concentra su alcune location della zona. La serie rappresenta un nuovo adattamento del celebre videogioco Ubisoft.

Sono in corso a Camaldoli, in Casentino, le riprese dell'attesa serie Netflix: cosa sappiamo finora sul nuovo adattamento del videogame Ubisoft targato Netflix. In una delle location più suggestive d'Italia hanno preso il via le riprese di Assassin's Creed, adattamento live action del popolare videogame Ubisoft targato Netflix. L'eremo di Camaldoli e i boschi del Casentino sarebbero blindati per l'avvio della nuova produzione, in fase di sviluppo ormai da anni. Secondo il quotidiano La Nazione, Ubisoft e Netflix avrebbero scelto il parco delle foreste Casentinesi come location principale del nuovo adattamento di cui al momento non si conoscono molti dettagli. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Assassin's Creed sbarca in Italia: riprese in Toscana per la serie Netflix

Articoli correlati

Assassin’s Creed: La serie Netflix ci porterà nell’Antica Roma!Il franchise di Assassin’s Creed si prepara a debuttare su Netflix con un’ambiziosa serie live-action.

Assassin’s Creed | Laura Marcus entra nel cast della serie NetflixL’attrice britannica Laura Marcus si è unita a Toby Wallace e Lola Petticrew nella serie live-action di Assassin’s Creed.

Contenuti e approfondimenti su Assassin's Creed sbarca in Italia...

Discussioni sull' argomento La squadra A. C. Montecassino ricevuta dall'Abate; Peter Thiel a Roma per seminari segreti sull’Anticristo: sbarca in Italia il tour del miliardario della sorveglianza.

Assassin’s Creed Black Flag Resynced arriva l’ufficialitàUbisoft ha confermato ufficialmente l’uscita del remake di Assassin’s Creed Black Flag, intitolato Assassin’s Creed Black Flag Resynced. Questa è solo una ... gamesource.it

Assassin’s Creed Black Flag Resynced: Ubisoft conferma lo sviluppo del remake, e mostra ulteriori aggiornamenti per la serieUbisoft ha pubblicato un post sul blog parlando del futuro di Assassin's Creed, confermando Assassin’s Creed Black Flag Resynced. vgmag.it

La saga Assassin's Creed conquista grazie a un'esplorazione immersiva: dai tetti rinascimentali a Parigi, Caraibi, Egitto, Grecia e Baghdad. https://www.everyeye.it/notizie/firenze-caraibi-momenti-esplorativi-rendono-unica-saga-assassin-s-creed-862615.ht - facebook.com facebook