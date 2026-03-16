Ubisoft ha comunicato l’ingaggio di quattro nuovi attori per la serie TV di Assassin’s Creed, in fase di sviluppo su Netflix. La piattaforma di streaming prosegue così l’ampliamento del cast di uno dei progetti televisivi più attesi, tratto dal popolare universo videoludico. La produzione intende portare sullo schermo un adattamento fedele e coinvolgente del celebre franchise.

Netflix continua a espandere il cast della serie televisiva basata su Assassin’s Creed, uno dei progetti più attesi tra gli adattamenti televisivi tratti dal mondo dei videogiochi. Nelle ultime ore sono stati annunciati quattro nuovi attori che entreranno a far parte della produzione. La notizia è stata diffusa dalla stampa internazionale e conferma che il progetto procede nella fase di sviluppo con un cast sempre più ampio. I ruoli dei nuovi interpreti restano ancora segreti, ma la loro partecipazione aumenta l’interesse attorno alla serie. Il progetto, realizzato con la collaborazione diretta di Ubisoft, promette di portare sul piccolo schermo uno dei franchise più importanti dell’industria videoludica. 🔗 Leggi su Game-experience.it

© Game-experience.it - La serie TV di Assassin’s Creed, Ubisoft ha annunciato 4 nuovi attori del cast di Netflix

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