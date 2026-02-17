Novara Assa cerca operatori ecologici apprendisti | come candidarsi

Assa, l’azienda che si occupa di raccogliere i rifiuti a Novara, ha aperto le candidature per apprendisti operatori ecologici. La decisione nasce dalla necessità di rafforzare il team e garantire un servizio più efficiente. Le posizioni disponibili sono rivolte a giovani senza esperienza, che potranno imparare sul campo lavorando con i tecnici già presenti.

La ricerca è rivolta ai candidati tra i 21 e i 29 anni, che saranno assunti con il contratto di apprendistato professionalizzante Assa, l'azienda che gestisce i servizi ambientali e la raccolta dei rifiuti nella città di Novara, cerca personale. Tra i requisiti per partecipare: età non inferiore a 21 anni superiore ai 29 anni (29 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda; patente di guida B in corso di validità, riconosciuta in Italia. É possibile inviare la propria candidatura fino alle 23,59 di lunedì 2 marzo sul sito selezione.pa.randstad.itoperatoreecologico.

