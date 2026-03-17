Un’altra settimana televisiva è iniziata e su Rai 1 è tornato il secondo appuntamento con Alessandro Gassmann che è protagonista della fiction Guerrieri – La regola dell’equilibrio su Rai 1. Come al solito il suo rivale diretto è Max Giusti che su Canale 5 ha condotto Scherzi a parte. Vittime della puntata sono state Rocco Casalino, Laura Maddaloni, Massimo Boldi, Marina La Rosa, Massimo Ferrero e Francesca Chillemi. Rai 2 ha trasmesso il film Cena con Delitto e Rai 3 Lo stato delle cose con Massimo Giletti. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica e su Italia 1 è andato in onda il film The Beekeeper. Su La7 abbiamo ritrovato La Torre di Babele. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Ascolti tv del 16 marzo, Alessandro Gassmann non teme confronti. Gerry Scotti cerca il riscatto

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