Nella serata di lunedì 30 marzo, Rai Uno ha trasmesso l'ultima puntata della fiction

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" C'era grande attesa per lo scontro tra la fiction di Rai Uno e il reality di Canale 5: come sono andati? Ieri, lunedì 30 marzo, la prima serata si è accesa con uno scontro molto atteso: su Rai Uno l'ultima puntata dell'Avvocato Guerrieri (con Alessandro Gassmann), mentre su Canale 5 il Grande Fratello Vip con Ilary Blasi. Chi ha vinto? Si parte con Rai1 e Guerrieri – La Regola dell’Equilibrio che ha interessato 3.601.000 spettatori pari al 21.3% di share. Risale il Grande Fratello Vip con 1.974.000 spettatori e uno share del 16.6%. Su Rai2 Stasera a Letto Tardi intrattiene 521. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Ascolti TV 30 marzo: Ilary Blasi contro Gassmann. Chi ha vinto tra GFVip e Avvocato Guerrieri

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