Ascolti tv ieri lunedì 23 marzo chi ha vinto tra Guerrieri con Alessandro Gassmann Scherzi a Parte e Giletti

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 23 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata poi è Guerrieri con Alessandro Gassmann (Rai 1) a finire davanti a Scherzi a Parte con Max Giusti (Canale 5) e a Propaganda Live (La7). Ai piedi del podio The Transporter (Italia 1), Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti, The Equalizer (Tv8), Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Tg2 Speciale Referendum (Rai 2) e Via dall’incubo (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

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