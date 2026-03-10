Ascolti tv ieri lunedì 9 marzo chi ha vinto tra Guerrieri con Alessandro Gassmann Scherzi a Parte e Giletti

I dati sugli ascolti televisivi di lunedì 9 marzo mostrano quale programma ha ottenuto il maggior numero di spettatori tra “Guerrieri” con Alessandro Gassmann, “Scherzi a Parte” e “Giletti”. La serata ha visto diverse preferenze del pubblico, con il pubblico che ha scelto tra le varie proposte trasmesse in prima serata. I numeri ufficiali sono stati diffusi dall’ente di rilevazione AudiTrend.

La Rai non centra il tris nella giornata di lunedì 9 marzo per quel che riguarda la battaglia degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, premiano la tv di Stato nell’access prime time dove a vincere è La Ruota della Fortuna (Canale 5) che supera Affari Tuoi (Rai 1), mentre nel preserale è L’Eredità su Rai 1 a battere Caduta libera (Canale 5). In prima serata poi è Guerrieri con Alessandro Gassmann (Rai 1) a finire davanti a Scherzi a Parte con Max Giusti (Canale 5) e a Lo stato delle cose (Rai 3) con Massimo Giletti. Ai piedi del podio Top Gun (Italia 1), La Torre di Babele (La7) di Corrado Augias, Quarta Repubblica di Nicola Porro (Rete 4), Chi segna vince (Rai 2), The Equalizer (Tv8) e Angeli e Demoni (Nove). 🔗 Leggi su Virgilio.it

